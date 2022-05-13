Російські окупанти намагаються форсувати річку.

Росія робить спроби наступу на Лиманському напрямку, однак стикається з нищівними втратами.

Про це заявив глава Донецької ОВА Павло Кириленко, повідомляє Укрінформ.

Кириленко повідомив, що в області виникла складна, але контрольована ситуація.

"Наступ ворога - Лиманський напрямок, але всі його спроби форсувати річку і просунутися поки не успішні, ворог зазнає нищівних втрат", — додав Кириленко.

Разом з тим, він зазначив, що ці спроби не припиняються, а також висловив упевненість, що вони не будуть припинятися, поки українські захисники повністю не знищать ворога.

"Немає жодного населеного пункту, який би не був обстріляний. Найбільш гаряче - це Авдіївка, обстрілюється практично цілодобово, Вугледар, Торецька громада - це за цю добу", - резюмував Кириленко.

Ситуація в Донецькій області:

12 травня російські загарбницькі війська за добу обстріляли 10 населених пунктів Донецької області. Є вбиті та поранені.

Руйнувань зазнали 22 цивільних об'єкти - житлові будинки, коледж, підприємство та об'єкти життєзабезпечення.

Окупанти вдарили по таких населених пунктах - Маріуполь, Слов'янськ, Авдіївка, Бахмут, Соледар, Орлівка, Долина, Нью-Йорк, Новоселівка та село Красногорівка. Вони вбили та поранили мирних жителів.

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