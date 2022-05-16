Через супротивника впродовж дня на частині Донбасу поранені 6 осіб, зазначили у Донецькій обласній військовій адміністрації.

За день російські окупанти вбили 9 мирних мешканців Донецької області.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у своєму Telegram-каналі.

"За 16 травня росіяни вбили 9 мирних мешканців Донеччини: трьох - у Лимані, двох - в Авдіївці, по одному - у Мар'їнці, Клиновому, Дробишевому і Катеринівці. Ще 6 людей дістали поранення", - розповів він.

Кириленко додав, що вдалося уточнити інформацію щодо одного пораненого у Старій Миколаївці.

Крім того, у Бахмуті медичну допомогу було надано двом цивільним, пораненим на Луганщині.

Нагадаємо, війська Росії рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну.

Ворог спочатку скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирне населення у низці населених пунктів, зокрема, і в Донецькій області.

16 травня Павло Кириленко повідомив, що жителі півночі регіону бачили великий стовп диму, який міг налякати, але панікувати не треба. За його даними, стовп диму виник в результаті того, що в Харківській області через обстріл, здійснений супротивником, трапився вибух на складі.

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