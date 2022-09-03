На Донеччині за добу російські окупанти вбили трьох цивільних, ще троє людей дістали поранення.
Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
"За 2 вересня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: у Зайцевому, Вугледарі та Богоявленці. Ще 3 людини отримали поранення", - зазначив він.
Кириленко вчергове наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Раніше заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін повідомив, що в Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ, яке розпочалося рано вранці 24 лютого, через супротивників вже загинули 7 тисяч мирних жителів, а 5,5 тис. осіб отримали поранення.
Нагадаємо, в Україні Кабмін наприкінці липня створив Штаб з евакуації жителів Донецької області. Влада запровадила обов'язкову евакуацію населення з неокупованих районів регіону перед початком опалювального сезону.