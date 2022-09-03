Через супротивників у Донецькій області вчора були поранені три особи.

На Донеччині за добу російські окупанти вбили трьох цивільних, ще троє людей дістали поранення.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 2 вересня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: у Зайцевому, Вугледарі та Богоявленці. Ще 3 людини отримали поранення", - зазначив він.

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Кириленко вчергове наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Раніше заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін повідомив, що в Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ, яке розпочалося рано вранці 24 лютого, через супротивників вже загинули 7 тисяч мирних жителів, а 5,5 тис. осіб отримали поранення.

Нагадаємо, в Україні Кабмін наприкінці липня створив Штаб з евакуації жителів Донецької області. Влада запровадила обов'язкову евакуацію населення з неокупованих районів регіону перед початком опалювального сезону.

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