Новоявлені окупанти намагаються уникнути участі у бойових діях, зазначили у Генштабі ЗСУ.

До Зайцевого Донецької області прибули близько 200 нещодавно мобілізованих російських військовослужбовців, які не рвуться воювати.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ в соціальній мережі Facebook. "Для поповнення власних втрат у живій силі зі складу резерву російських окупаційних військ до Зайцевого Донецької області прибули близько 200 нещодавно мобілізованих російських військовослужбовців", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що через відсутність чітких вказівок щодо їх подальшого застосування, малий термін індивідуальної і колективної підготовки та незадовільний рівень укомплектованості речовим майном, ці військовослужбовці мають низький рівень морально-психологічного стану. "Тому новоявлені окупанти всіляко шукають приводу уникнути участі у бойових діях", - зазначають у Генштабі.

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Як повідомляв УНІАН 8 квітня з посиланням на керівника Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталію Гуменюк, на півдні перелякані контрнаступом українських воїнів окупанти формують "живі щити" з мирного населення, щоб прикриватися ним у разі атаки.

Окупанти збирають мирне населення, щоб прикриватися ним, говорять про нібито "турботу" про людей. За її словами, ця "турбота" проявляється в тому, щоб зібрати мирне населення і перевезти його в ті місця, в яких вони планують розташовувати свої підрозділи, і прикриватися ним, як "живим щитом". Це вже стало практикою, яку спостерігаємо довгий період часу.

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