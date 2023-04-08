Крім того, ворожі підрозділи постійно маневрують і намагаються знайти для себе нові місця розташування.

На півдні перелякані контрнаступом українських воїнів окупанти формують "живі щити" з мирного населення, щоб прикриватися ним у разі атаки. Про це керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила в ефірі інформаційного телемарафону.

За її словами, на півдні продовжується насильницька евакуація людей. Складаються списки, продовжується насильницька паспортизація.

"Вони, мають самі нестійку моральну позицію внутрішню, оскільки всі перелякані тим самим контрнаступом, про який багато говорять, але вони не знають, звідки його очікувати, і намагаються якимось чином зімітувати турботу про людей", - сказала вона.

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Гуменюк додала, що окупанти збирають мирне населення, щоб прикриватися ним.

"Ця "турбота" проявляється в тому, щоб зібрати мирне населення і перевезти його в ті місця, в яких вони планують розташовувати свої підрозділи і прикриватися ними, як живим щитом. Це вже стало практикою, яку ми спостерігаємо довгий період часу", - пояснила речниця.

Гуменюк зазначила, що коли ЗСУ "працюють" по лівому берегу Херсонщини, найголовніше - щоб не постраждало мирне населення.

"Ворожі підрозділи постійно маневрують, намагаються знайти собі нові місця розташування, в тому числі пунктів спостережних, бойового постачання, пунктів бойового розташування, техніки і боєприпасів", - повідомила Гуменюк.

Підготовка до контрнаступу України

Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Володимир Зеленський, говорячи про контрнаступ української армії, заявив, що у російських окупантів ще є час піти, інакше їх буде знищено.

За інформацією Генштабу, російські загарбники з кінця квітня планують примусове вивезення населення з Херсонської і Запорізької областей до окупованого Криму.

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