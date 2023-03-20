Продовження мобілізації та колосальні втрати можуть викликати чимало проблем всередині Росії.

Росія для війни в Україні мобілізувала близько 300 тисяч солдат. Причинами для цього стали колосальні втрати, випадки дезертирства та відсутність потрібної кількості добровольців.

"Загалом нам відомо про відмобілізування орієнтовно 300 тисяч громадян Росії. Вони були направлені для доукомплектування вже існуючих частин та підрозділів, формування нових з’єднань та об’єднань, а також для розгортання частин та підрозділів територіальних військ", - розповів командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв в інтерв’ю "РБК-Україна"

За словами Наєва, продовження мобілізації і колосальних безповоротних втрат вбитими та пораненими викликає чимало проблем всередині самої Росії.

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"Йдеться і про зростання невдоволення режимом серед населення, і про організацію протестних мітингів, і про зниження довіри до вищого державного керівництва. Ще одна їхня проблема - це повна відсутність мотивації серед мобілізованих, як перед відправкою на фронт, так і на полі бою", - пояснив командувач.

Як пояснив Наєв, вересневу "часткову" мобілізацію у Росії оголошували через значні втрати ворога в особовому складі, збільшення кількості військовослужбовців, що не хочуть брати участь в бойових діях, а також відсутність бажаного прогресу у наборі добровольців. Своїм указом президент РФ Володимир Путін фактично легалізував вже триваючу приховану мобілізацію та дозволив проводити примусовий призов для війни проти України.

Мобілізація в Росії

В Інституті вивчення війни вважають, що Путін відмовився від оголошення повної мобілізації в Росії. Зокрема, про це свідчить поданий до Держдуми законопроект про підвищення призовного віку.

Раніше уряд Воронезької області офіційно повідомив про початок роздачі повісток нібито для актуалізації даних.

Як раніше повідомляв УНІАН, російська пропаганда готує інформаційне підґрунтя для мобілізації на фронт строковиків.

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