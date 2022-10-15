Через інтенсивні бої всі шляхи назад можуть бути заблоковані, зазначив очільник Енергодара.

Російські окупанти в Енергодарі відправляють дітей "на відпочинок" до Краснодарського краю Росії.

Про це у своєму Telegram-каналі написав міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

"Попри значне загострення ситуації на фронті, зокрема на Херсонському напрямку, сьогодні окупанти та колаборанти Енергодара відправляють дітей "на відпочинок" до Краснодарського краю в РФ", - зазначив він.

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Мер додав, що "можна тільки здогадуватися, що відбувається у свідомості тих батьків, які під час повномасштабної війни готові розлучатися зі своїми дітьми, та власноруч відсилають їх не просто в невідомість, а до країни-терориста".

"Звідки впевненість, що ваші діти повернуться додому? Адже будь-якої миті лінія фронту на Херсонському, а слідом і на Запорізькому напрямках може бути перерізана. І це неодмінно станеться. А інтенсивні бої просто заблокують всі шляхи назад", - зауважив Орлов.

Він підкреслив, що довіряючи життя своїх дітей терористам, потрібно "хоч трохи замислюватися про можливі наслідки".

Вивезення дітей за кордон під час війни - важливі новини

Як повідомляв УНІАН, 1 вересня заступник голови Комітету Верховної Ради з гуманітарної та інформаційної політики Павло Сушко заявив, що з початку повномасштабної війни щонайменше 557 тисяч українських дітей були незаконно вивезені до Росії.

11 вересня у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомили про повернення до України з Росії 31 вивезеної окупантами дитини.

За деякими даними, з початку повномасштабного вторгнення Росія вивезла на свою територію понад 1,185 млн українців.

9 жовтня перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський наголосив, що окупанти можуть не повернути дітей, яких з Херсонщини вивозять до Росії нібито на оздоровлення.

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