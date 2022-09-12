У міністерстві наголошують, що Україна позиватиметься до РФ щодо так званого усиновлення викрадених та вивезених українських дітей.

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомили про повернення до України з Росії 31 вивезеної окупантами дитини.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі міністерства.

"Чималих зусиль до повернення маленьких депортованих українців додому докладає Мінреінтеграції. За сприяння відомства вже повернуто 55 дітей, 31 з них – безпосередньо з Росії", – мовиться у дописі.

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Зазначається, що щодня на гарячій лінії опрацьовуються безліч звернень людей, які повідомляють про факти незаконного вивезення дітей до Росії.

"Команда Мінреінтеграції активно підтримує діток також після повернення на Батьківщину: проводяться зустрічі з сім'ями, надається допомога у вирішенні побутових проблем та адаптації тощо", – запевнили у міністерстві.

Також підкреслюється, що міжнародні конвенції визнають депортацію воєнним злочином.

"Україна буде судитися проти РФ за фактами так званого усиновлення викрадених та вивезених українських дітей", - наголошується у повідомленні.

Як писав УНІАН, в американському Інституті вивчення війни (ISW) заявили, що Росія викрадає українських дітей на окупованих територіях і віддає на усиновлення у російські родини.

Стало відомо, що російські окупанти вивезли силоміць понад 100 дітей, батьки яких позбавлені батьківських чи опікунських прав, з Луганської області в Російську Федерацію.

У Краснодарському краї повідомляли, що понад 1000 дітей з Маріуполя вивезли до Тюмені, Іркутська, Кемерова та Алтайського краю, де їх усиновили росіяни. Повідомлялося, що понад 300 українських дітей ще чекають на "знайомство зі своїми новими родинами".

У Міністерстві закордонних справ України також заявляли, що окупанти погрожують батькам на окупованих територіях Херсонщини та Запоріжжя відправити їх дітей в інтернати.

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