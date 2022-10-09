Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський зазначає, що окупанти можуть не повернути дітей, яких з Херсонської області вивозять до Росії нібито на оздоровлення.
Про це він написав у своєму Telegram-каналі.
"Дітей, яких окупаційна влада вивозить з Херсонщини нібито на оздоровлення в РФ, орки можуть потім не повернути, посилаючись на небезпечні умови проживання", - зазначив Соболевський.
Він додав, що в умовах, коли площа звільнених територій щодня збільшується, це "цілком реалістичний сценарій".
"Зараз окупантами озвучені плани вивезти до 30000 жителів області, включаючи дітей", - підкреслив представник облради.
Викрадення окупантами українських дітей:
У квітні 2022 року окупанти передали 27 сиріт в сім'ї росіян в Підмосков'ї.
1 вересня 2022 року заступник голови Комітету Верховної Ради з гуманітарної та інформаційної політики Павло Сушко заявив, що з початку повномасштабної війни щонайменше 557 тисяч українських дітей були незаконно вивезені до Росії.
11 вересня в Мінреінтеграції повідомили про повернення в Україну з Росії 31 вивезеної окупантами дитини.
2 жовтня стало відомо, що окупанти вивезли в Московську область ще 76 дітей-сиріт з Луганської області. Голова Луганської ОВВА Сергій Гайдай розповів, що рашисти планують і надалі вивозити дітей на"оздоровлення".
За деякими даними, з початку повномасштабного вторгнення Росія вивезла на свою територію понад 1,185 млн українців.
Станом на 7 жовтня 2022 року Україна працює над поверненням 32 українських дітей, яких РФ вкрала з окупованих територій.
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