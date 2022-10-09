Окупанти планують вивезти з Херсона до 30 тис.жителів, включаючи дітей.

Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський зазначає, що окупанти можуть не повернути дітей, яких з Херсонської області вивозять до Росії нібито на оздоровлення.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Дітей, яких окупаційна влада вивозить з Херсонщини нібито на оздоровлення в РФ, орки можуть потім не повернути, посилаючись на небезпечні умови проживання", - зазначив Соболевський.

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Він додав, що в умовах, коли площа звільнених територій щодня збільшується, це "цілком реалістичний сценарій".

"Зараз окупантами озвучені плани вивезти до 30000 жителів області, включаючи дітей", - підкреслив представник облради.

Викрадення окупантами українських дітей:

У квітні 2022 року окупанти передали 27 сиріт в сім'ї росіян в Підмосков'ї.

1 вересня 2022 року заступник голови Комітету Верховної Ради з гуманітарної та інформаційної політики Павло Сушко заявив, що з початку повномасштабної війни щонайменше 557 тисяч українських дітей були незаконно вивезені до Росії.

11 вересня в Мінреінтеграції повідомили про повернення в Україну з Росії 31 вивезеної окупантами дитини.

2 жовтня стало відомо, що окупанти вивезли в Московську область ще 76 дітей-сиріт з Луганської області. Голова Луганської ОВВА Сергій Гайдай розповів, що рашисти планують і надалі вивозити дітей на"оздоровлення".

За деякими даними, з початку повномасштабного вторгнення Росія вивезла на свою територію понад 1,185 млн українців.

Станом на 7 жовтня 2022 року Україна працює над поверненням 32 українських дітей, яких РФ вкрала з окупованих територій.

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