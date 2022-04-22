Удару завдали бійці 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр".

Захисники України успішно знищують позицій артилерії воєнних злочинців Росії під Ізюмом на Харківщині.

Так, бійці 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" успішно спопелили орієнтовно дві гаубиці 2А65 ("Мста-Б") та до 3 автомобілів з боєкомплектом. І завдали удару по скупченню російської техніки між Балаклією та Ізюмом.

"Сьогодні арту добре поганяли", - прокоментували бійці.

Згодом ці ж захисники знищили ще три ворожі танки.

Нагадаємо, сили оборони Харкова та області вчора зафіксували близько 50 обстрілів з артилерії та реактивних систем залпового вогню. За повідомленням голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, двоє осіб дістали поранень.

ЗСУ в області утримують позиції. Активні бої ведуться в Ізюмському напрямку.

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