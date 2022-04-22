Ворожий снаряд потрапив в автівку, коли цивільні люди пересувалися містом.

За 21 квітня на Харківщині зафіксували більше 50 обстрілів, в результаті - загинули двоє людей.

Про це в ефір інформаційного телемарафону повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов.

"Якщо брати місто Харків та межі області, то ми зафіксували значну ворожу активність, це було більше 50 обстрілів з систем залпового вогню "Град", "Смерч", також була артилерія по центру міста, знову Олексіївка, район Жуковського, ХТЗ, знову проспект, виключно житлові райони і масиви. На жаль, є травмовані і загиблі", - сказав Синєгубов.

За його словами, сьогодні в Харкові снаряд потрапив в автівку, коли цивільні люди пересувалися містом. Внаслідок цього дві людини загинули на місці.

Також Синєгубов повідомив, що 24 територіальні громади Харківщині все ще залишаються окупованими ворогом.

"Ми сьогодні говоримо про 24 територіальні громади, які знаходяться під тимчасовою окупацією. Ми свої позиції тримаємо і навіть ідемо на звільнення деяких населених пунктів, однак це нелегкий і непростий шлях, тому що звільнити їх це одна історія, інша історія їх втримати, що значно важче", - підсумував він.

У зв'язку з цим, мер Харкова Ігор Терехов закликав жителів районів, які постійно перебувають під обстрілами, прийняти рішення про евакуацію.

"За сьогоднішній день загарбники знищили два ринки і продовжують обстрілювати житлові райони. Дуже прошу вас: прийміть рішення і збережіть свої життя", - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, станом на 21 квітня у Харкові зруйновано 1 тисяча 929 житлових будинків.