За даними чиновника, росіяни знову атакують мирне населення.

Найгарячішою точкою бойових дій на Харківщині залишається місто Ізюм.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

"На сьогодні підстав для масової евакуації жителів міста Харків немає. Наші Збройні Сили міцно тримають оборону Харкова, ми повністю володіємо ситуацією. По області проводимо евакуацію з Лозової та Барвінкового", - повідомив він.

За даними чиновника, росіяни знову атакують мирне населення.

"Вдень окупанти обстрілювали цивільну інфраструктуру Балаклії, Пісочина, були сильні обстріли у Золочеві, Дергачах. На жаль, є загиблі та поранені серед мирних жителів. Станом на зараз відомо про 11 постраждалих, загинули 10 людей, серед них - 1 дитина", - повідомив Синєгубов.

"Найгарячішою точкою залишається Ізюм. Там наша армія має успіхи, вночі ЗСУ знищили колону ворожих танків та тримає позиції, не дозволяючи перенаправити великі сили до Луганської та Донецької областей та збільшити там присутність РФ.

Нагадаємо, окупанти за добу завдали 48 ударів по Харкову і району, 15 постраждалих.

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