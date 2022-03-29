Залишаючи територію, окупанти вбивали мирних жителів Малої Рогані, розстрілюючи в скроню.

У Харківській області командир 92-ї окремої механізованої бригади та військовослужбовці Харківського гарнізону під керівництвом генерала "Марселя" першими перевірили звільнене від російських окупантів село Мала Рогань.

Було встановлено, що дорога від Харкова до Чугуєва повністю звільнена від окупантів. Також встановлено, що вороги підірвали міст від Чугуєва до села Башкирівка Харківської області.

Крім того, були виявлені нові злочини проти цивільного населення, вчинені окупаційними військами. Повідомляється, що залишаючи територію, окупанти вбивали мирних жителів, розстрілюючи в скроню.

Як повідомляв УНІАН, 28 березня за добу окупанти обстріляли Харківщину майже 60 разів. Тоді ж стало відомо, що Мала Рогань повністю перебуває під контролем українських військ і "зачищена" від окупантів, як і Вільхівка. Звільнена від ворога Гусарівка біля Балаклії. Запеклі бої з окупантами тривають в Ізюмі.

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