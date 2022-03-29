Інтенсивність і жорстокість бойових дій, які ведуться проти України, вийшли на рівень навіть вищий, ніж це було під час Другої світової війни.

Кожного дня окупанти застосовують проти України в середньому по 40 ракет.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у своєму зверненні до уряду та парламенту Данії.

"40 ракет. Кожного дня саме стільки різних, але однаково смертоносних ракет російські війська застосовують проти нашої держави, проти України. Це середній рівень на добу. 40. Більше 1370 ракет застосовано вже за трохи більш ніж місяць повномасштабного вторгнення Росії на нашу землю", - зазначив глава держави.

Він нагадав, що сьогодні вранці російські ракети ударили по Миколаєву, внаслідок чого зруйнована будівля обласної адміністрації, семеро людей загинули, 22 людини поранені.

"Жодних войовничих мрій у миколаївців не було. Вони не становили жодної загрози для Росії. Але і вони, як і всі інші, повірте мені, українці, стали мішенню для російських військ. Для ракет, авіабомб, реактивної артилерії, мінометів", - сказав президент.

Зеленський підкреслив, що загальну кількість засобів ураження, які російські війська вже використали проти українців, просто неможливо підрахувати.

"Але можна сказати, що інтенсивність і жорстокість бойових дій, які ведуться проти нас, вийшли на рівень навіть вищий, ніж це було під час Другої світової війни. Найбільш руйнівної війни для Європи. Місяць бойових дій – а у нас вже не одне місто, не два, а цілий чорний перелік міст, які зруйновані вщент російськими бомбардуваннями", - зауважив він.

Водночас, ще у десятках міст, містечок, маленьких сіл частково спалені житлові райони, зруйнована інфраструктура, підірвані підприємства, на яких працювали люди.

"Одних тільки освітніх закладів – університетів, шкіл, дитячих садочків, зруйновано 773. Уявіть собі! А ще десятки лікарень, ще церкви, навіть меморіали жертвам Голокосту стали мішенями... Мета російських військ у цій війні – повністю знищити будь-яку основу для нормального життя українського народу. Окупанти свідомо роблять так, щоб від України нічого живого не залишилось. Тільки руїни. Тільки біженці", - додав глава держави.

Зокрема, вже більше 10 мільйонів українців покинули рідні місця через бойові дії, а майже 4 мільйони українців виїхали за межі держави.

"У більшості це жінки і діти. Історії цих людей сповнені жаху. У тих районах, куди зайшли російські військові, і досі на узбіччі доріг багато спалених і розстріляних машин. Сотні й сотні таких автівок, їхніх залишків. Окупанти вбивали мирних людей навіть тоді, коли вони намагалися просто врятуватися..., є діти, яких просто підбирали дорогою біля трупів їхніх батьків", - розповів він.

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