Росіяни пошкодили потужну лінію електропередачі напругою 110 кВ, яка з’єднувала міста Луганщини.

Внаслідок обстрілів російських окупантів Сєвєродонецьк повністю знеструмлений.

Про це повідомляє голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram.

"Росіяни пошкодили лінію електропередач за територією Сєвєродонецька – місто знеструмлене, фахівці вже оглядають місце аварії", - наголошує Гайдай.

Зокрема, близько двох годин тому росіяни пошкодили потужну лінію електропередачі напругою 110 кВ, яка з’єднувала міста Луганщини.

"Наразі Сєвєродонецьк повністю знеструмлений. Звісно, відключені від живлення насосні станції, відсутня централізована подача води. Спеціалісти-лінійники вже виїхали на огляд місця аварії на ЛЕП. Час ремонту залежатиме від обсягів пошкоджень", - додав він.

Також ремонтні роботи ускладнюються відсутністю у фахівців ТОВ "ЛЕО" і місцевих РЕМів необхідної кількості спецтехніки.

"Бо вчора під час нічного обстрілу російською армією було знищено одразу п’ять одиниць спеціалізованого транспорту підприємства", - зазначив Гайдай.

Як повідомляв УНІАН, у Луганській області врятували ще 500 українських громадян із зони бойових дій. За словами Сергія Гайдая, із Сєвєродонецька врятовано 223 громадянина, із Лисичанська – 230, із Попасної – 17.

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