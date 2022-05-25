Супротивник наступав, але не досяг бажаного результату, поділилися у Генштабі нашої армії.

В Харківській області російські окупанти спробували захопити населений пункт Пасіка, але це їм зробити не вдалося.

Супротивник використовував авіацію та артилерію, повідомив у Facebook Генштаб Збройних сил України.

"…За підтримки артилерії та армійської авіації ворог безуспішно спробував взяти під контроль населений пункт Пасіка", - зазначив Генштаб ЗСУ.

За його даними, на Харківському напрямку вороги зосередили основні зусилля на тому, щоб утримати вже зайняті позиції.

"…Крім того, ворог здійснив чергову спробу ведення наступальних дій у напрямку Тернової, але успіху не мав…", - підкреслили у Генштабі.

Нагадаємо, російські війська рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну.

Ворог спершу бомбив військові об'єкти, а потім обстрілював і мирні населені пункти, зокрема, в Харківській області. Супротивникові вдалося взяти під контроль низку населених пунктів.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 23 травня поділився, що захисники нашої країни на Харківщині звільнили від окупантів 24 населених пункти.

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