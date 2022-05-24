Упродовж минулої доби в Україні були ліквідовані ще 150 російських окупантів та дев’ять танків.
Тепер загальна кількість знищених в українській державі ворогів становить близько 29 350 осіб, повідомив Генштаб Збройних сил України у Facebook.
За його даними, в нашій країні також знищили 28 ворожих бойових броньованих машин.
Ще ліквідували дві ворожі артилерійські системи, один літак, чотири безпілотники оперативно-тактичного рівня, дві крилаті ракети та сім одиниць автомобільної техніки.
Нагадаємо, російські війська рано вранці 24 лютого вдерлися в нашу країну.
Спочатку супротивник скидав бомби на військові об'єкти, а потім обстрілював і житло мирних людей. Пізніше ворог почав наступати на сході України.
Захисники нашої держави давали окупанту гідну відсіч. 23 травня у штабі Операції об'єднаних сил повідомили, що 23 травня на Донбасі було відбито 16 ворожих атак і знищено, зокрема, 22 одиниці ворожої бойової броньованої техніки та вісім танків.
Генштаб ЗСУ повідомляв, що з 24 лютого станом на 23 травня в Україні було ліквідовано приблизно 29 200 супротивників.
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