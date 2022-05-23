Українські військові надають всю необхідну допомогу місцевим жителям.

Українські бійці звільнили від російських окупантів понад 20 населених пунктів Харківської області. Місцевим жителям надали необхідну допомогу.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Facebook.

Всього українські військові звільнили 24 населених пункти, серед яких і село Кутузівка. Тут росіян вибили ще на початку травня.

"Близько 170 місцевих жителів більше двох місяців жили в підвалі дитячого садка. Серед них - 40 дітей віком від 3 місяців до 12 років", - йдеться в повідомленні.

За словами Залужного, бійці ЗСУ після звільнення села надали першу допомогу місцевим. Крім того, він вказав, що українські військові ділилися з людьми, які пережили російську окупацію водою, їжею і навіть одягом.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія почала повномасштабну війну проти України. Окупанти не тільки захоплювали військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й били по мирних жителях.

Російська армія методично знищувала Харків за допомогою різного озброєння, в тому числі систем "Солнцепек". ЗСУ вдалося відбити місто і відтіснити ворога.

За словами заступника керівника офісу президента Кирила Тимошенко, в Північній Салтівці в Харкові практично всі багатоповерхівки зруйновані в результаті дій російських військових

Вранці 23 травня окупанти знову завдали удару по Харкову в районі Павлового Поля. Снаряд влучив біля зупинки громадського транспорту, внаслідок чого чоловік отримав поранення.

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