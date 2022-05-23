Українські бійці звільнили від російських окупантів понад 20 населених пунктів Харківської області. Місцевим жителям надали необхідну допомогу.
Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Facebook.
Всього українські військові звільнили 24 населених пункти, серед яких і село Кутузівка. Тут росіян вибили ще на початку травня.
"Близько 170 місцевих жителів більше двох місяців жили в підвалі дитячого садка. Серед них - 40 дітей віком від 3 місяців до 12 років", - йдеться в повідомленні.
За словами Залужного, бійці ЗСУ після звільнення села надали першу допомогу місцевим. Крім того, він вказав, що українські військові ділилися з людьми, які пережили російську окупацію водою, їжею і навіть одягом.
Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія почала повномасштабну війну проти України. Окупанти не тільки захоплювали військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й били по мирних жителях.
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