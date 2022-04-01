Зокрема це стосується послуг, що надаються містом.

У місті-герої Харкові, яке понад місяць протистоїть рашистам, "спишуть" всі нараховані комунальні платежі.

Про це сьогодні, 1 квітня, повідомив міський голова Ігор Терехов. Платіжки прийшли харків'янам автоматом, проте оплачувати їх не треба.

"Всі комунальні послуги я спишу. Опалення, все-все-все. З 24 лютого, з початку війни, до закінчення війни", – сказав Терехов.

Пізніше в пресслужбі Харківської міськради уточнили, що мова йде про всі послуги, які надає місто: це опалення, вода, квартплата і т.д. За світло і газ потрібно розраховуватися.

Ситуація у Харкові

Харків живе під ракетними обстрілами з першого дня війни. За словами мера, "не було жодного спокійного дня, щоб у нас не було обстрілів".

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ повідомляв, що в напрямку Харкова окупанти продовжують блокувати місто, обстрілювати цивільну інфраструктуру і проводять заходи з логістичної підтримки військ.

1 квітня з Харкова курсують безкоштовні евакуаційні поїзди. Черги на поїзди досить великі.

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