Очікуються спроби провести наступ у напрямках Краматорська і Покровська.

Найближчим часом очікується посилення вогневого впливу окупантів по українських підрозділах з метою забезпечення переміщення своїх військ, з подальшим завданням блокування міста Чернігів.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

В районах населених пунктів Пінськ, Лунінець республіки Білорусь зафіксовано підрозділи повітряно-десантних військ ЗС РФ які, ймовірно, були виведені з території України.

"На Поліському напрямку триває планове перегрупування підрозділів Східного воєнного округу. Очікується переміщення зазначених підрозділів на інші напрямки. На Сіверському напрямку противник активних дій не проводив. Окупанти зосередились на веденні диверсійно-розвідувальної діяльності та продовжують вживати заходів з налагодження тилового забезпечення. В найближчий час очікується посилення вогневого впливу по українських підрозділах з метою забезпечення переміщення своїх військ, з подальшим завданням блокування міста Чернігова.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує блокувати Харків, веде артилерійські обстріли міста. Здійснює переміщення артилерійських підрозділів в районі міста Ізюм, створює ударні угруповання, зокрема зі складу раніше виведених військ", - йдеться у повідомленні.

Також у Генштабі поінформували, що на Донецькому напрямку основні зусилля окупантів й надалі зосереджені на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне, а також захопленні міста Маріуполь.

"Ворог намагався проводити штурмові дії в районах населених пунктів Попасна, Рубіжне, Новобахмутівка, Мар’їнка, Золота Нива. Успіху не мав. В Маріуполі окупанти продовжують вести штурмові дії. Очікуються спроби провести наступ у напрямках Краматорська і Покровська, а також зосередження зусиль у напрямку Світлодарська. На Південнобузькому напрямку противник вживає заходів щодо відновлення боєздатності та поповненні запасів. Підрозділами Сил оборони відновлено контроль над населеними пунктами Орлове, Заградівка, Кочубєєвка. З метою відновлення раніше втраченого положення противник намагається вести наступальні дії у напрямку Олександрівки", - зазначили в Генштабі.

Як повідомляв УНІАН, президент Володимир Зеленський заявив, що відбувається накопичення російських військ для завдання нових ударів на Донбасі.