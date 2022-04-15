Серед загиблих є 7-місячна дитина.

Унаслідок обстрілу російськими окупантами житлового району міста Харкова 7 людей загинули, 34 поранено.

Про це в своєму Telegram-каналі повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Друга армія світу", як виявляється, вміє воювати лише з цивільним населенням. Окупанти обстріляли один із житлових районів міста Харків. На жаль, 34 людини поранені, з них - 3 дітей. Загинули - 7 людей, серед них - одна дитина семи місяців", - заявив він.

Усім постраждалим медики надають екстрену допомогу.

"Прошу вас, жителі Харкова, без крайньої необхідності зараз не перебувати на вулицях. Жоден військовий злочин окупантів не залишиться непокараним!", - наголосив голова ОВА.

Як повідомляв УНІАН, Синєгубов розповів, що росіяни продовжують обстрілювати житлові райони Харкова та передмістя, за добу в місті сталося три десятки пожеж через влучання снарядів, складним залишається Ізюмський напрямок, але ЗСУ завдають ворогові значних втрат.

11 квітня міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що російські окупанти збільшили інтенсивність обстрілів, причому постійно – це житлові мікрорайони. Станом на сьогодні зруйновано 1644 житлових багатоповерхових будинки.

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