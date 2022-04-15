Крім того, на територію країни-окупанта виїхала родина зрадника.

Мер Куп'янська Геннадій Мацегора, який зрадив Україну та здав місто окупантам, виїхав у Росію. Разом з ним виїхала родина.

Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Якщо говорити про Куп'янськ, очільник цього міста був першим зрадником. За нашою інформацією, він уже зі своєю сім'єю виїхав на територію РФ", – сказав Синєгубов.

За словами очільника області, з України втік також мер Балаклії. Він також публічно підтримав окупантів. Проти обох розпочали кримінальне провадження за звинуваченням у державній зраді.

Синєгубов заявив, що окупанти намагалися поставити якихось своїх людей у тимчасово окупованих населених пунктах Харківщини, але план провалився.

"Якщо говорити, наприклад, про населений пункт Липці – це північний напрямок – там були такі наміри. Вони навіть привезли свою людину … це місцева людина, яка протягом останніх двох років проживала на території РФ, зрадник України", – сказав Синєгубов.

За його словами, росіяни не намагалися проводити псевдореферендуми чи щось на кшталт цього.

У Вовчанську окупанти намагалися підняти прапор РФ, "створювати псевдоісторії щодо підтримки російського вторгнення, але їм це не вдалося".

Нагадаємо, 27 лютого мер Куп'янська Харківської області Геннадій Мацегора запропонував командуванню Збройних сил РФ надати підтримку і матеріальне забезпечення. Мер забезпечив загарбників транспортом, житлом, пальним та їжею. Пізніше повідомлялося, що чиновника затримали, його підозрюють у держзраді.

Наразі невідомо, як він зміг виїхати в РФ.

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