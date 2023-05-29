У Харкові Бєлгородську область виключно сприймають як "БНР", зазначив очільник міста.

Було смішно чути маячню губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова про необхідність "приєднання" Харкова до РФ.

Колись давно Бєлгород входив до складу Харківської області, а зараз у Харкові Бєлгородську область сприймають виключно як "Бєлгородську народну республіку", розповів харківський міський голова Ігор Терехов у коментарі "Настоящему Времени".

"Смішно було чути цю маячню, яка говорилася. Чому? Тому що, що таке Бєлгородська область? Бєлгородська область виключно сприймається в Харкові як "БНР". Тому говорити про якесь "приєднання", ще з боку Росії, Харкова...", - зазначив мер.

Відео дня

Терехов додав, що один район Харкова має таке ж населення, як Бєлгород. "...Теж для історії: колись дуже давно була Харківська область, до складу якої входило місто Бєлгород. До цього ми не будемо йти. Але те, що сьогодні стосується суверенітету і територіальної цілісності, то Україна - суверенна держава, Харків - українське місто, було, є і буде ним...", - підкреслив глава обласного центру.

Мер Харкова зазначив, що російський окупанти з самого початку повномасштабного вторгнення намагалися захопити місто, але зазнали поразки. "...Тому та маячня, яку він вимовив (Гладков - Ред.), нехай вона буде втішною для нього", - заявив мер.

Ситуація в Бєлгородській області - новини, які варто знати

Росіяни не раз обстрілювали українські області з території Бєлгородської області. Пізніше в цьому російському регіоні почали скаржитися на "прильоти" і руйнування.

28 травня стало відомо, що у прикордонному селищі Шебекіно під обстріл потрапив В'ячеслав Гладков. Після цього інциденту він заявив, що для припинення обстрілів російських прикордонних районів потрібно Харків "приєднати" до Бєлгородської області.

Довідка УНІАН. До кінця 1919 року до складу Харківської області Півдня Росії входив Бєлгородський повіт. Всю територію Бєлгородського повіту в червні 1919-го зайняли війська збройних сил Півдня Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: