Варіант не обстрілювати Харків і в цілому припинити війну росіяни чомусь не розглядають.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив про необхідність приєднати Харків до його регіону, щоб припинити обстріли російських прикордонних районів.

Заява прозвучала в інтерв'ю одному з російських пропагандистських каналів.

"Кореспондент: Що ще можна зробити для безпеки територій прикордонних районів?

Гладков: Харків приєднати до Бєлгородської області.

Кореспондент: Ви вірите в цю можливість?

Гладков: Це найкращий спосіб вирішення проблеми обстрілів Бєлгородської області."

Варіант з припиненням війни або хоча б з припиненням обстрілів Харкова і районів Харківської області Бєлгородський губернатор навіть не згадав.

Ситуація в Білгородській області - останні новини

Прикордонні з Україною райони Бєлгородської області піддаються систематичним обстрілам. Українська сторона не бере на себе відповідальність за ці події, але достеменно відомо, що саме Бєлгородська область є основною перевалочною базою для російських військ, які перебувають на українському Донбасі. Самі ж росіяни визнають, що прильоти вражають військові об'єкти регіону.

Днями під черговий обстріл потрапив і сам губернатор Бєлгородчини В'ячеслав Гладков. Це сталося під час його робочої поїздки в місто Шебекіно поруч з українським кордоном.

Вас також можуть зацікавити новини: