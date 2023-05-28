У Бєлгородській області навіть губернатору стало небезпечно їздити регіоном.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков потрапив під обстріл у прикордонному селищі Шебекіно. Про це російський чиновник повідомив у своєму Телеграм-каналі пізно ввечері в суботу.

"Потрапити в Шебекіно сам зміг тільки з другого разу. Першого разу, в'їхавши в місто, потрапили під обстріл. Навіть не зміг вийти з машини. Снаряди розривалися на сусідній вулиці", – заявив Гладков.

У Шебекіно губернатор дав розпорядження місцевим чиновникам про те, як ліквідувати наслідки обстрілів, а також дав доручення своїм підлеглим організувати об'їзні маршрути громадського транспорту так, щоб він більше не заїжджав в Шебекіно.

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В результаті атаки повстанців на прикордонний район Бєлгородської області українська розвідка отримала важливу інформацію про готовність російської армії обороняти прикордонні райони. Також в ГУР вважають, що дана акція показала всім, що "король голий".

Майже кожну ніч невідомі безпілотники атакують об'єкти в прикордонних районах Бєлгородської області. Так, напередодні удару зазнала будівля МВС в одному з селищ, а днем раніше – будівля "Газпрому".

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