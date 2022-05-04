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Харків і область героїчно протистоять російському вторгненню. Місто і область не раз атакували окупанти.

УНІАН веде онлайн-трансляцію подій у Харкові та області в середу, 4 травня, на тлі повномасштабного вторгнення РФ:

06:00 У Харкові та області оголошено повітряну тривогу.

05:50 Ніч пройшла в Харкові відносно спокійно. У місті та області один раз оголошувалася повітряна тривога, яка тривала близько 15 хвилин. Інформація про обстріли чи вибухи, на щастя, не надходила.

Раніше на Харківщині воїни Сил Спеціальних Операцій виявили скупчення ворожих важко- і легкоброньованих машин. У взаємодії з артилерією їх вдалося знищити.

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