На Харківщині, під час проведення розвідувальних заходів, воїни Сил спеціальних операцій виявили скупчення ворожих важко- і легкоброньованих машин. У взаємодії з артилерією їх вдалося знищити.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
За годину після визначення пріоритетних цілей для ураження, воїни ССО скоординували підрозділ однієї з артилерійських бригад і корегували вогонь по ворожих цілях.
Втрати росіян склали:
- Танк Т-90 - знищено
- Танк Т-80БВМ - знищено
- МТЛБ - знищено
- МТЛБ - пошкоджено
Крім того, українські захисники влучним попаданням зруйнували бліндаж ворога. Втрати серед особового складу російських окупантів уточнюються.
Раніше повідомлялося, що нацгвардієць у Запорізькій області з ПЗРК "Ігла" вгатив по російському літаку, який коштує 11 мільйонів доларів.