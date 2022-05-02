Операцію вдалося здійснити завдяки злагодженій роботі бійців ССО та наземної артилерії.

На Харківщині, під час проведення розвідувальних заходів, воїни Сил спеціальних операцій виявили скупчення ворожих важко- і легкоброньованих машин. У взаємодії з артилерією їх вдалося знищити.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

За годину після визначення пріоритетних цілей для ураження, воїни ССО скоординували підрозділ однієї з артилерійських бригад і корегували вогонь по ворожих цілях.

Втрати росіян склали:

Танк Т-90 - знищено

Танк Т-80БВМ - знищено

МТЛБ - знищено

МТЛБ - пошкоджено

Крім того, українські захисники влучним попаданням зруйнували бліндаж ворога. Втрати серед особового складу російських окупантів уточнюються.

Раніше повідомлялося, що нацгвардієць у Запорізькій області з ПЗРК "Ігла" вгатив по російському літаку, який коштує 11 мільйонів доларів.

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