Внаслідок ударів по звичайному гіпермаркету Харкова загинули 12 чоловіків та 7 жінок.

Пошукові роботи у будівельному гіпермаркеті Харкова, по якому вдарили російські окупанти, завершено. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у Telegram. Він зазначає, що поліція ідентифікувала всі 19 тіл загиблих унаслідок російських авіаударів, яких завдали російські військові в суботу, 25 травня.

"Це було непросто. Загиблих за допомогою спецтехніки цілодобово шукали серед попелу, оперативно ідентифіковували за допомогою ДНК-лабораторії. Криміналісти провели більше 100 досліджень. До поліції звернулись 16 родичів зниклих безвісти, які надали біологічні зразки для експертиз", - прокоментував він.

Міністр додав, що також були залучені кінологи - службовий пес виявив одне тіло та один фрагмент.

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За інформацією Клименка, внаслідок ударів по звичайному гіпермаркету Харкова загинули 12 чоловіків та 7 жінок. Серед жертв - 17-річний хлопець та 12-річна дівчинка. Ще 54 людини отримали поранення.

Удар по "Епіцентру" в Харкові

Протягом суботи, 25 травня, російські окупаційні війська здійснили не менше 4-х обстрілів Харкова. Зокрема, вдень росіяни вдарили по гіпермаркету мережі "Епіцентр" авіабомбами УМПБ Д-30. Відразу місцева влада інформувала про загиблих та поранених, а також більше десятка людей, з яким відсутній зв’язок і які перебували у будівельному гіпермаркеті. З того дня тривав безперервний пошук загиблих на території зруйнованого магазину. Оскільки влучання бомби спричинило сильну пожежу, то знайдені залишки тіл ідентифікували за допомогою ДНК-експептиз.

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