Слідчі збирають зразки ДНК рідних зниклих безвісти внаслідок удару.

До 14 зросла кількість загиблих внаслідок ворожих авіаударів по будівельному гіпермаркету у Харкові.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. "Кількість загиблих зросла до 14 людей", - написав він у Telegram.

Незадовго до цього, поліція інформувала, що вже відомо про 13 загиблих та 43 постраждалих людей внаслідок влучання по торгівельному гіпермаркету.

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Також правоохоронці інформують щодо ракетного удару по центру Харкова - кількість постраждалих зросла вже до 25 людей, серед них 14-річний хлопець.

Слідчі збирають зразки ДНК рідних зниклих безвісти внаслідок удару по гіпермаркету у Харкові. Станом на 10:00 безвісти зниклими вважаються 16 громадян. З 12 вилучених під завалами тіл вже ідентифіковані 3 особи. До поліції звернулися 10 родичів зниклих безвісти. У них відібрані матеріали ДНК.

Начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов у мережі "Х" розмістив фото, на якому 8-річний хлопчик, тато якого вважається зниклими після удару по гіпермаркету, здає матеріал для ДНК-експертизи.

"Вчора Михайло не дочекався свого тата додому. Зрозумівши, що ймовірно батько серед жертв, вони разом з мамою звернулися до поліції. Чоловік працював у гіпермаркеті у відділі декору, під час удару був всередині", - зазначив Болвінов.

Він пояснив, що хлопчик є прямим родичем, тому проходити процедуру відбору ДНК доводиться йому.

"Слідчі та криміналісти всю ніч на цьому згарищі, руїнах "Епіцентру", шукають те що можна впізнати як тіло людини. Побоюємося, що доведеться просіювати попіл, щоб виявити рештки та встановити загиблих", - написав Болвінов.

За його словами, ще сім осіб вважаються зниклими безвісти

"Тіла ще семи жертв, яких розшукують родичі та колеги, поки не вдалося виявити. Вони вважаються зниклими безвісти. Так само, як і ті люди, останки яких ми вже знайшли (йдеться в дописі про 13 загиблих), але ще працюємо з ДНК", - повідомив правоохоронець.

Удар по Харкову

Як повідомляв УНІАН, протягом суботи, 25 травня, російські окупаційні війська здійснили не менше 4-х обстрілів Харкова. Зокрема, вдень росіяни вдарили по гіпермаркету мережі "Епіцентр" авіабомбами УМПБ Д-30. Відразу місцева влада інформувала про загиблих та поранених, а також більше десятка людей, з яким відсутній зв’язок і які перебували у будівельному гіпермаркеті.

Сьгодні вранці Харківська обласна прокуратура повідомила, що кількість жертв зросла вже до 12 осіб. При цьому, 10 з них ще неопізнано.

Також увечері 25 травня росіяни завдали ще одного удару по центральній частині міста. Повідомлялось про 18 постраждалих внаслідок атаки, серед них – одна дитина.

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