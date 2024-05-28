Аналізи ДНК відібрали у дитини, адже він прямий родич загиблого чоловіка.

У зруйнованому росіянами гіпермаркеті "Епіцентр" в Харкові поліція знайшла вбитого росіянами батька восьмирічного хлопчика. Тіло загиблого ідентифікували сьогодні вночі по аналізу ДНК хлопчика.

Про це повідомила Національна поліція. В поліції нагадали, що дитина з мамою прийшли до штабу слідчого управління, розгорнутого біля знищеного супермаркету, 26 травня. Аналізи ДНК відібрали у дитини, адже він прямий родич загиблого чоловіка.

"Сьогодні криміналісти вже точно можуть підтвердити, що знайдене вчора тіло належить батькові Михайлика. 38-річний Олександр працював у супермаркеті. 25 травня рашисти вбили його, випустивши на супермаркет у розпал робочого дня дві авіабомби", - йдеться у повідомленні. Відео дня

Правоохоронці також поінформували, що станом на 06:00 ранку з 17 загиблих поліція ідентифікувала 16 тіл. Пошукові роботи тривають.

Удар по "Епіцентру" в Харкові - деталі

Російські війська вдарили по гіпермаркету мережі "Епіцентр" у Харкові вдень 25 травня авіабомбами УМПБ Д-30. Того дня була інформація про двох загиблих і 11 поранених.

26 травня начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов у мережі "Х" розмістив фото, на якому 8-річний хлопчик, тато якого вважався зниклими після удару по гіпермаркету, здавав матеріал для ДНК-експертизи.

"Вчора Михайло не дочекався свого тата додому. Зрозумівши, що ймовірно батько серед жертв, вони разом з мамою звернулися до поліції. Чоловік працював у гіпермаркеті у відділі декору, під час удару був всередині", - зазначив Болвінов.

Він пояснив, що хлопчик є прямим родичем, тому проходити процедуру відбору ДНК доводиться йому. "Слідчі та криміналісти всю ніч на цьому згарищі, руїнах "Епіцентру", шукають те що можна впізнати як тіло людини. Побоюємося, що доведеться просіювати попіл, щоб виявити рештки та встановити загиблих", - написав Болвінов.

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