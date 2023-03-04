Одна людина загинула.

За добу російські загарбники випустили понад 460 снарядів по мирних населених пунктах Херсонської області.

Як йдеться у повідомленні Херсонської обласної військової адміністрації, тільки Херсон ворог обстріляв чотири рази. У місті пошкоджено багатоквартирні будинки та комунальне підприємство.

"За інформацією Херсонської ОВА, російські загарбники 69 разів обстріляли території області. По мирних населених пунктах Херсонщини випустили понад 460 снарядів з мінометів, РСЗВ, артилерії, танків та БПЛА. Минулої доби на Херсонщині через російські обстріли 1 людина загинула, 10 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості", - йдеться у повідомленні.

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Ситуація в Херсонській області - що варто знати

Після деокупації правобережної Херсонщини росіяни продовжують завдавати ударів по звільнених населених пунктах області.

2 березня окупанти скинули вибухівку на чергу за гуманітаркою, внаслідок чого постраждали дев'ять осіб.

3 березня ворог завдав удару по Херсону. Уламок від снаряду травмував жінку, працівницю одного з підприємств. Того ж дня поблизу села Томарине Бериславського району росіяни обстріляли тракториста

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