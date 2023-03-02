Серед травмованих – дитина.

На Херсонщині окупанти обстріляли людей, які стояли в черзі за гуманітаркою, внаслідок чого дев’ять людей травмовано.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора. За даними слідства, 2 березня збройні сили РФ вчергове здійснили обстріл деокупованої території Херсонщини. "У Бериславському районі, за попередніми даними, армія РФ нанесла удар дронами по цивільних, які стояли в черзі за гуманітарною допомогою поблизу школи. Наразі відомо про дев’ятьох травмованих внаслідок обстрілу, серед них – дитина. Їм надається кваліфікована медична допомога. Дані щодо постраждалих уточнюються", - сказано в повідомленні.

Також пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури. Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Відео дня

Як повідомляється у Telegram-каналі Херсонської ОВА, до села Козацьке Бериславського району приїхали волонтери міжнародної організації, аби роздати місцевим жителям овочеві набори. Під час розвантаження гуманітарної допомоги російські окупанти запустили безпілотник і він скинув вибухівку на мирних людей, які прийшли отримати овочі. Серед дев’ятьох поранених і учень 10-класу.

"16-річний підліток отримав вогнепальні поранення правого стегна. Усіх постраждалих на власному транспорті самостійно евакуювали місцеві жителі до Бериславської лікарні, де їм зараз надають медичну допомогу. Четверо поранених перебувають у тяжкому стані, лікарі борються за їх життя", - зазначає Херсонська ОВА.

Обстріли Херсона та області

Як повідомляв УНІАН, минулої доби російська армія 87 разів обстріляла Херсонську область.

Загарбники випустили по населених пунктах області майже 500 снарядів з мінометів, РСЗВ, артилерії, танків та безпілотних летальних апаратів. Відомо, що постраждали 11 людей, серед них - однорічний малюк.

Херсон російські окупанти атакували двічі. Внаслідок ударів у місті пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки.

Сьогодні стало відомо, що неподалік від села Давидів Брід чоловік підірвався на російській міні, йому відірвало частину ноги.

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