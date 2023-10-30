Окупанти вчинили декілька атак.

Російські загарбницькі війська вночі вдарили по Центральному району Херсона, внаслідок атаки є постраждалі та руйнування.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко у своєму Telegram-каналі. "Армія РФ з тимчасово окупованого лівого берега протягом години кілька разів атакувала Херсон! Під ударом опинився Центральний район міста", - написав він.

Внаслідок влучань російських снарядів пошкоджені, зокрема, оселі мирних жителів. Наразі точно відомо, що 68-річний чоловік отримав численні осколкові поранення, його госпіталізували у стані середньої тяжкості. Також військова адміністрація уточнує інформацію щодо постраждалої 34-річної жінки.

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Російські атаки по Херсонщині: останні новини

Як відомо, російські загарбницькі війська систематично б'ють по області з мінометів, артилерії, "Градів", танків, безпілотних літальних апаратів та авіації.

У Силах оборони півдня повідомили, що окупанти збільшили використання керованих авіаційних бомб у Херсонській області, військові фіксували скидання від двох до шести КАБів на один населений пункт.

Минулого тижня стало відомо, що Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України оголосило про примусову евакуацію 802 дітей із 23 населених пунктів Херсонщини.

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