За її словами, російські загарбники намагаються завдати максимальних руйнувань регіону, який не підкорився.

Російські загарбники збільшили використання керованих авіабомб у Херсонській області. Про це під час телемарафону "Єдині новини" розповіла керівниця обʼєднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

Вона сказала, що ворог днями запустив до 40 керованих авіабомб на Херсонщині.

"Цієї доби перевищили показник 30 авіабомб. Продовжували бити по Бериславському району, частково по Херсонському. Знову скидання від 2 до 6 керованих авіабомб на один населений пункт. Це спричинює дуже суттєве руйнування для сільської місцевості", - сказала Гуменюк.

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Вона уточнила, що російські окупанти б'ють по будівлях кав'ярень, дитячих садків і приватного сектора.

"На жаль, є загиблі і постраждалі серед цивільного населення. Але це ще раз підкреслює, що запропонована і зобов'язана евакуація для дітей - це обов'язковий захід для збереження життя", - наголосила Гуменюк.

Також вона пояснила посилення ударів керованими авіабомбами

"По-перше - це єдиний спосіб, яким вони можуть протидіяти, оскільки не мають успіху на полі зіткнення, і не мають успіху на бойовій ниві, і вони намагаються тиснути на цивільне населення. По-друге - це звичайний засіб терору цієї країни-терористки, яка нищить інфраструктуру напередодні складного періоду - опалювального сезону", - відзначила Гуменюк.

За її словами, російські загарбники "намагаються завдати максимальних руйнувань регіону, який не підкорився".

Вона додала, що Сили оборони України намагаються максимально зачистити смугу на лівому березі Дніпра, аби відкинути потужності ворога, якими він завдає цих ударів.

"Ви чули позицію Верховного Головнокомандувача про те, що будемо працювати і по далекій логістиці для того, щоби літакам не було можливості здійматися у повітря і взагалі існувати та спрямовувати ці керовані авіабомби", - відзначила Гуменюк.

Крім того, вона повідомила, що за минулу добу ліквідовано 30 окупантів, знищено 7 крупнокаліберних гармат, станцію радіоелектронної боротьби, FPV-дрон та 6 одиниць автобронетанкової техніки. Також вдалося знищити три спостережні пункти, які ворог розгортає на островах.

Ситуація на Херсонщині

Як повідомляв УНІАН, 25 жовтня повідомлялося, що російські загарбники за добу скинули на правобережну Херсонщину майже 40 керованих авіабомб, були постраждалі з числа цивільного населення.

Раніше Гуменюк повідомляла, що на Херсонщині Сили оборони проводять бойову роботу, про результати якої ще рано говорити. Для цього потрібно досягти "закріпленого результату".

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