Один з поранених перебуває у важкому стані.

Російські окупанти обстріляли церкву у середмісті Херсона, поранено трьох людей, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

"Поранено трьох пасажирів тролейбуса, що їхав повз собор у момент російського удару. Каретою "швидкої" їх шпиталізували", - зазначає він.

Прокудін повідомив, що 39-річній жінці та 53-річному чоловіку надається медична допомога, проводиться обстеження.

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"Важкі поранення грудної клітини та закриту черепно-мозкову травму отримав 74-річний дідусь, лікарі борються за його життя", - додав він.

Оновлено. Під час гасіння пожежі, спричиненої обстрілом у Свято-Катериненському соборі, при повторному обстрілі постраждало четверо рятувальників, повідомив голова Державної служби з надзвичайних ситуацій України Сергій Крук у Facebook.

Він зазначає, що росіяни обстрілюють рятувальників з перших днів повномасштабного вторгнення, і сьогоднішній ранок не став виключенням.

"Херсон. Під час гасіння пожежі, спричиненої обстрілом у Свято-Катериненському соборі, відбувся повторний обстріл. Постраждало четверо співробітників ДСНС. Всі вони госпіталізовані, їм надається необхідна допомога. Пошкоджена спецтехніка", - повідомив Крук.

Обстріл Херсону 1 серпня - деталі

Як повідомляв УНІАН, 1 серпня близько 11 ранку росіяни обстріляли Херсон, поціливши по Херсонській міській клінічній лікарні.

Внаслідок обстрілу загинув молодий лікар-оториноларинголог Дмитро Білий із Полтави. Це був його перший робочий день на новому місці. Також було поранено медсестру. Крім того, внаслідок обстрілу було пошкоджено відділення хірургії.

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