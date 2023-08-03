Російські окупанти обстріляли церкву у середмісті Херсона, поранено трьох людей, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.
"Поранено трьох пасажирів тролейбуса, що їхав повз собор у момент російського удару. Каретою "швидкої" їх шпиталізували", - зазначає він.
Прокудін повідомив, що 39-річній жінці та 53-річному чоловіку надається медична допомога, проводиться обстеження.
"Важкі поранення грудної клітини та закриту черепно-мозкову травму отримав 74-річний дідусь, лікарі борються за його життя", - додав він.
Оновлено. Під час гасіння пожежі, спричиненої обстрілом у Свято-Катериненському соборі, при повторному обстрілі постраждало четверо рятувальників, повідомив голова Державної служби з надзвичайних ситуацій України Сергій Крук у Facebook.
Він зазначає, що росіяни обстрілюють рятувальників з перших днів повномасштабного вторгнення, і сьогоднішній ранок не став виключенням.
"Херсон. Під час гасіння пожежі, спричиненої обстрілом у Свято-Катериненському соборі, відбувся повторний обстріл. Постраждало четверо співробітників ДСНС. Всі вони госпіталізовані, їм надається необхідна допомога. Пошкоджена спецтехніка", - повідомив Крук.
Обстріл Херсону 1 серпня - деталі
Як повідомляв УНІАН, 1 серпня близько 11 ранку росіяни обстріляли Херсон, поціливши по Херсонській міській клінічній лікарні.
Внаслідок обстрілу загинув молодий лікар-оториноларинголог Дмитро Білий із Полтави. Це був його перший робочий день на новому місці. Також було поранено медсестру. Крім того, внаслідок обстрілу було пошкоджено відділення хірургії.