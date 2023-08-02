Дмитро був радий, що мав можливість залишитися працювати у престижній лікарні.

Через учорашній обстріл росіянами лікарні у Херсоні загинув молодий лікар-оториноларинголог Дмитро Білий із Полтави. Це був його перший робочий день на новому місці.

Про історію хлопця розповіли на сторінці Запорізького державного медичного університету, який він закінчив.

Там розповіли, що до університету Дмитро вступив у 2015 році. Випустився у 2021 році, одразу пішовши на інтернатуру за спеціальністю "отоларингологія" у херсонську лікарню ім. Є. Карабелеша, де й залишився працювати.

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Зазначається, що хлопець був радий, що мав можливість залишитися працювати у престижній лікарні. 1 серпня було його першим робочим днем як лікаря.

"Він був дуже добрий, веселий, душа компанії, завжди посміхався. Дмитро гарно навчався, мріяв стати кваліфікованим лікарем та дуже радів, коли сьогодні вийшов на роботу", – зазначено у дописі.

На сайті лікарні зазначено, що лікар отримав множинні осколкові поранення несумісні із життям.

Обстріл Херсона - що відомо

1 серпня близько 11 ранку росіяни завдали чергового удару по Херсону, поціливши по Херсонській міській клінічній лікарні. В результаті загинув лікар та поранена медсестра.

Внаслідок обстрілу також було пошкоджено відділення хірургії.

Пізніше стало відомо про ще чотирьох постраждалих медпрацівників внаслідок сьогоднішнього обстрілу лікарні у Херсоні. У них діагностували контузію та гостру реакцію на стрес.

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