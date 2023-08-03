Протягом минулої доби відбулось 44 бойових зіткнення.

Протягом минулої доби на Бахмутському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення західніше Курдюмівки, південніше Андріївки та західніше Кліщіївки Донецької області.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Зазначають, що протягом минулої доби відбулось 44 бойових зіткнення на фронті.

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В Генштабі зазначають, що на Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка.

Також на Шахтарському напрямку противник здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення західніше Старомайорського та північніше Урожайного.

В той же час окупанти на Запорізькому напрямку зосереджують основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоданилівки та П’ятихаток Запорізької області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Окупанти завдають авіаційних ударів та обстрілюють з різних видів озброєння населені пункти України.

Війна в Україні - останні дані

Як повідомляв УНІАН, вчора, 2 серпня, керівник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лигосор повідомив, що за останні чотири дні на Сватівщині була важка ситуація, оскільки російські окупанти намагалися просунутися з районів Кармазинівки і Куземівки на Новоселівське та Новоєгорівку.

Ворог застосовував дуже потужно артилерію і наземні групи "Шторм Z". Сили оборони утримаються на позиціях та наносять ураження ворогу.

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