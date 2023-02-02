Люди продовжують залишати рідне місто через обстріли з боку супротивника.

Станом на сьогодні, 2 лютого, у Херсоні залишилось близько 57 тисяч мешканців, люди продовжують залишати рідне місто через постійні ворожі обстріли.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону повідомила голова Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова. "Маємо сумну статистику. Люди від'їжджають з Херсона через ці жахливі обстріли", - заявила чиновниця.

Лугова додала, що у грудні виїхало близько 8 тисяч осіб, а в січні - близько 3 тисяч. "Маємо статистику, що в Херсоні за обліком на виплату соціального захисту кількість жителів склала 66 тисяч 800 чоловік. Якщо ми відмінусуємо 11 тисяч, то матимемо приблизно 57 тисяч, які сьогодні залишаються в місті", - сказала вона.

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Ситуація в Херсоні - зараз це треба знати

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада українські військові зайшли у Херсон, який був окупований у перші дні повномасштабної війни Росії проти України.

Перед відступом з міста російські окупанти підірвали телецентр, котельні та об'єкт обленерго. Ворожі обстріли міста не припиняються. Зокрема, супротивник на Святвечір 24 грудня влаштував у центрі міста "криваву баню" - було багато жертв та поранених.

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