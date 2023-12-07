Одного громадянина у тяжкому стані госпіталізували.

У Херсонській області російські загарбники обстріляли село, внаслідок чого четверо громадян зазнали поранень.

Про це голова Херсонської обласної адміністрації Олександр Прокудін повідомив у Telegram. "Опівдні російська армія атакувала Тягинку. Постраждали четверо людей", - повідомив Прокудін.

Зокрема, у тяжкому стані до лікарні доставили 67-річного місцевого жителя. Медики борються за його життя.

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Водночас, стан інших поранених оцінюють як середньої тяжкості. Це 63-річна жінка та двоє чоловіків, 53 та 37 років.

Раніше Прокудін повідомив, що вчора, 6 грудня, противник здійснив 88 обстрілів, випустивши 387 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", ПТРК, танків, авіації та БПЛА, з них - 1 Shahed. По місту Херсон ворог випустив 29 снарядів.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію та споруди насосної станції у Бериславському районі", - відзначив голова ОВА.

За його словами, вчора жертв та постраждалих серед цивільного населення не було.

Ситуація в Херсонській області

Російські окупанти зранку 5 грудня кілька разів обстріляли Херсон з тимчасово окупованого лівого берега. Під щільним ворожим вогнем перебував центр міста. Внаслідок обстрілу дві людини загинули і шестеро зазнали поранення.

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