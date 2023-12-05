Раніше було відомо про чотирьох поранених і двох загиблих.

У Херсоні зросла до шести кількість поранених внаслідок російського обстрілу, який загарбники скоїли вранці.

За словами начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка, на цю годину від ранкових російських обстрілів постраждали загалом восьмеро людей.

"Зранку російські війська з тимчасово окупованого лівого берега завдали кілька ударів по середмістю. Внаслідок цього двоє людей загинули - 48-річний чоловік і жінка 34 років", - повідомив Мрочко у Telegram.

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При цьому, стало відомо, що кількість поранених зросла.

"Шестеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості, з них легко травмовані четверо медичних працівників", - відзначив начальник МВА.

Росіяни вдарили по Херсону 5 грудня - що відомо

Російські окупанти зранку 5 грудня кілька разів обстріляла Херсон з тимчасово окупованого лівого берега. Під щільним ворожим вогнем перебувало середмістя. Спочатку було відомо, що внаслідок одного з російських ударів по середмістю Херсона загинули двоє і одна людина була поранена.

Станом на 13:30 Мрочко повідомляв, що до чотирьох зросла кількість постраждалих через влучання по медичному закладу Херсона - двоє лікарів 1954 і 1959 р.н., акушерка 1966 р.н та працівник одного з відділів 1956 р.н.

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