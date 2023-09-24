Серед поранених співробітник поліції. Його разом з іншими постраждалими доставлено до лікарні.

Як повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації, окупанти вдарили з авіації по населеному пункту Берислав. Через цю атаку на мирне населення, зруйновано приватні будинки, загинула жінка. Наразі її особа встановлюється.

За даними посадовця, поранення отримав поліцейський, 1990 року народження. Також травми різного ступеню отримали 48-річний чоловік та 60-річна жінка.

"Усі постраждалі доставлені до лікарні. Медики надають їм необхідну допомогу", - додав Прокудін.

За його словами, ще один авіаудар окупанти завдали по селу Львове, внаслідок чого там загинув 67-річний чоловік.

Крім того, Прокудін розповів, що за минулу добу противник здійснив 83 обстріли, випустивши 332 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. Зокрема, по місту Херсон ворог випустив 28 снарядів.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, банківську установу в Бериславському районі. Вчора через російську агресію ода людина загинула, ще три3 - дістали поранення", - наголосив очільник ОВА.

Крім того, близько 13.00 начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрачко повідомив про новий обстріл Херсона.

"Щойно противник здійснив артилерійські обстріли Корабельного району Херсона. Внаслідок завданих ворожих ударів пошкоджено приватні будинки херсонців. Вже відомо про щонайменше шістьох постраждалих", - написав він у Telegram.

Марчко зауважив, що інформація щодо наслідків удару уточнюється.

Ситуація в Херсонській області

Сили оборони півдня України наголосили, що ворог тероризує місцеве населення правобережжя Херсонщини скиданням осколкових боєприпасів з дронів та підвищує там активність тактичної авіації. За минулу добу по населених пунктах Херсонського та Бериславського районів було завдано ударів із застосуванням 26 керованих авіабомб. Зруйновано шість та суттєво пошкоджено понад чотири десятки приватних будинків, адміністративні будівлі соціальної інфраструктури, господарчі споруди.

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