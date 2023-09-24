Також українські військові розповіли про ворожі атаки на мирне населення на одному із напрямків півдня.

У Чорному морі російські окупанти намагаються загострити ситуацію у морській акваторії, зокрема, завдають ударів у районі острова Зміїний на Одещині.

Про це повідомляє пресслужба Сил оборони півдня України. "В морі ворог намагається загострювати обстановку. Тричі (за минулу добу – УНІАН) він застосовував авіацію в напрямку Зміїного, скинувши чотири керовані авіабомби", - йдеться у повідомленні.

Наразі корабельне угруповання флоту противника розгорнуто в кількості 8 одиниць в Чорному морі. Ще один корабель чергує в Азовському морі. За даними пресслужба, ракетоносії, які вчора виходили на чергування, звечора заведені в пункти базування, але рівень ракетної загрози залишається високим.

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Також ворог тероризує місцеве населення правобережжя Херсонщини скиданням осколкових боєприпасів з дронів та підвищує там активність тактичної авіації. Зокрема, за минулу добу по населених пунктах Херсонського та Бериславського районів завдав ударів із застосуванням 26 керованих авіабомб. Зруйновано шість та суттєво пошкоджено понад 40 приватних будинків, адміністративні будівлі соціальної інфраструктури, господарчі споруди. Зараз інформація про постраждалих уточнюється. Крім того, зазначається, що із застосуванням дронів противник скинув на мирне населення 12 осколкових боєприпасів. Внаслідок, літнього чоловіка з важкими пораненнями доставлено до лікарні.

"Протягом доби окупаційні війська 58 разів обстріляли правобережжя Херсонщини, а також акваторію Дніпро-Бузького лиману на Миколаївщині... Під ворожим вогнем перебували щонайменше сім населених пунктів. Внаслідок обстрілів загинула цивільна людина, двоє поранені. Зруйновано будинок, пошкоджено близько десятка приватних будинків та лінія електропередач", - розповіли військові.

Водночас українські захисники за добу ліквідували на херсонському напрямку 13 окупантів. Також вдалося знищити техніку ворога: самохідну артилерійську установку "Мста-С", чотири гармати, два безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10", три одиниці автомобільної техніки. Також знищено два човни та стільки ж польових пунктів боєпостачання ворога.

Ситуація в Чорному морі

Керівник об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк наголосила, що у напрямку острова Зміїний ворог намагається демонструвати своє панування шляхом використання тактичної авіації зі скиданням керованих авіабомб. За її словами, російські військові жадають таким чином, зокрема, шкодити цивільному судноплавству. При цьому райони навколо острова можуть бути заміновані, а скидання там авіабомб може спричинити додаткову детонацію.

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