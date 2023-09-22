За минулу добу у громаді внаслідок російських обстрілів 4 людини загинули, ще 6 зазнали поранень.

Окупанти зранку обстріляли Херсон, в результаті чого загинув один мешканець, є поранені люди.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко. За його інформацією, армія РФ вела обстріл прибережної зони Херсона з тимчасово окупованого лівого берега.

"Внаслідок ранкового обстрілу російськими окупаційними військами Дніпровського району Херсона є влучання у житлові будинки. За попередньою інформацією, двоє постраждалих", - інформував він близько 9.00 ранку.

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Але згодом повідомив, що за уточненою інформацію "сьогодні зранку війська країни-агресорки вбили 25-річного херсонця".

Також Мрочко повідомив, що у Херсонській міській територіальній громаді за минулу добу загинули 4 людини, ще 6 - зазнали поранень різного ступеня важкості. Всім потерпілим надана медична допомога.

За минулу добу Херсонську МТГ було обстріляно 19 разів, ворог використав для цього 88 снарядів. Ураження зафіксовані в Херсоні, Зеленівці, Садовому, Антонівці, Комишанах та Наддніпрянському.

Жорстокі обстріли Херсонщини

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу через масовані обстріли на Херсонщині загинуло та постраждало багато місцевих жителів. Як повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, за минулу добу росіяни здійснили більше 80 обстрілів області, випустивши 383 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА, танків та авіації. Російська армія поцілила у житлові квартали населених пунктів, в результаті чого 7 людей загинули, ще 12 - дістали поранення.

Зокрема, армія РФ скинула чотири керованих авіабомби на населений пункт Львове (Бериславський район). Внаслідок удару тяжкі травми отримала 63-річна місцева жителька. Медики, які приїхали на допомогу, лише констатували її смерть.

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