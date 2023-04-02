Супротивники активно займаються підробкою документів, зазначили у Генштабі.

На тимчасово захопленій території Херсонської області російські загарбники привласнюють, зокрема, бази відпочинку.

Вороги активно підробляють документи, які надають право власності, повідомив у неділю, 2 квітня, Генеральний штаб Збройних сил України у своєму зведенні, опублікованому у Facebook.

"…російська окупаційна так звана "влада" з метою привласнення нерухомості громадян України активно підробляє документи на право власності на житлові приміщення та бази відпочинку шляхом фальсифікації договорів купівлі-продажу та дарування", - зазначили у Генштабі.

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Ситуація в Херсонській області під час війни з РФ - сьогодні це треба знати

Росіяни окупували частину регіону, відбирали у людей житло, облаштували катівні, викрадали людей, а також чинять інші тяжкі злочини.

За даними Генштабу ЗСУ, супротивники змушують українців, які залишилися на захопленій частині Херсонської області, взяти паспорти Росії. У Генштабі додали, що вороги шантажують українців - погрожують обмежити можливість пересування у разі відмови від російського паспорту.

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