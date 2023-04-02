У кількох населених пунктах супротивники на блокпостах обмежують пересування громадян України, зазначили у Генштабі ЗСУ.

На окупованій частині Херсонської області російські загарбники погрожують жителям, які не отримали паспорт громадянина РФ, обмежити можливість пересування.

У населених пунктах Стрілкове та Генічеськ вороги на блокпостах обмежують пересування українців, які не отримали ворожий паспорт, йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

"…Під час обшуків повідомляють, що громадяни України, які не отримали російські паспорти, після четвертого перетину блокпосту отримають заборону на в’їзд та виїзд", - зазначили у Генштабі.

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Ситуація в Херсонській області під час війни з Росією - що треба знати

Супротивники захопили частину Херсонської області та намагаються там змусити людей взяти паспорт громадянина Росії. Варто зазначити, що росіяни облаштували катівні й там знущаються з людей, а також чинять інші тяжкі злочини.

Зокрема, 29 березня стало відомо, що в захопленому Скадовському районі Херсонської області вороги викрали старосту одного з населених пунктів. Правоохоронцям не було відомо, де знаходиться жінка-чиновник.

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