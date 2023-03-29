Правоохоронці документують воєнні злочини, вчинені супротивниками.

У тимчасово окупованому Скадовському районі Херсонської області російські військові викрали старосту одного з населених пунктів.

Про це повідомляє у Facebook поліція Херсонської області. У повідомленні правоохоронців зазначається, що місцеперебування жінки-посадовця зараз невідоме.

Також зазначається, що працівники поліції документують воєнні злочини, які вчинені збройними силами Російської Федерації, вносяться відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

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Росіянам вдалося захопити частину Херсонської області. Вже відомо дуже багато випадків знущання супротивників з людей. Стало відомо, що вороги облаштовували у різних приміщеннях катівні. Зокрема, повідомлялося про знайдені катівні у деокупованому Херсоні.

Як повідомляв УНІАН, 14 березня слідчі Служби безпеки України повідомили про підозру очільнику "Мінтрансу" окупованої частини Херсонської області, який причетний до депортації українських дітей до РФ.

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