Правоохоронці виявили апарат, яким загарбники катували цивільних струмом.

У звільненому Херсоні правоохоронці виявили ще кілька приміщень, у яких окупанти незаконно утримували людей та жорстоко їх катували.

Проведено огляди у чотирьох приміщеннях, де під час окупації міста супротивники облаштували катівні, про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Зазначається, що за даними слідства, під час окупації Херсона російські військові і представники спецслужб РФ у захоплених будівлях Херсонського ізолятора тимчасового тримання, слідчому ізоляторі та в одному з райвідділів поліції облаштували псевдоправоохоронні органи.

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"Про це свідчать виявлені документи, у тому числі так звані посвідчення представників окупаційної поліції, графіки чергувань, розклеєні позначки "дежурная часть", "кабинет следствия", "уголовный розыск". Вилучено частини резинових кийків, дерев’яну биту, апарат, яким окупанти катували мирних жителів струмом, лампу розжарювання та кулі зі стін. У камерах та підвалах до людей застосовувалися різні методи тортур, фізичне та психологічне насильство", - мовиться у повідомленні.

Під час проведення слідчих дій з потерпілим у підвалі однієї з офісних будівель, де окупанти також влаштували катівню, правоохоронці виявили частину металопластикової труби, кайданки та інші речі.

Наразі встановлюються всі потерпілі від дій представників країни-агресора. Триває досудове розслідування в рамках кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Звільнення Херсона та ситуація на півдні України - найважливіші новини

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада українські військові зайшли у Херсон, який був окупований у перші дні повномасштабної війни РФ проти України. У звільнених населених пунктах одразу розпочалися стабілізаційні заходи, працюють сапери.

Силовики 16 листопада знайшли у місті чергову катівню, яку облаштували російські загарбники.

Варто зазначити, що з 1 листопада станом на 15 число на півдні України наші воїни звільнили від загарбників близько 5 тисяч кв. км і приблизно 200 населених пунктів.

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