Правозахисники зазначили, що з українцями жорстоко поводяться.

Російські військові вивезли з Херсонської області тисячі українських в'язнів. Їх перевезли в десять колоній на території Російської Федерації.

За даними російського видання "Медуза", в травні ув'язнених з колоній в Херсонській і Миколаївській областях відвозили в ІК-7 в Старій Збур'ївці. За два тижні до втечі з Херсона російські окупанти перевезли в'язнів до російських колоній.

Відзначається, що в три російських колонії в Краснодарському краї і Волгоградській області вивезли близько 2,5 тисячі українців. Крім того, ув'язнених з України знайшли у Володимирській області. Також повідомляється, що українців через кілька місяців розподілять по інших колоніях в РФ.

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За словами глави Gulagu.net Володимира Осєчкіна, українськими в'язнями жорстоко поводяться в російських колоніях, до них застосовують електрошокери. Крім цього, він вказав, що з українцями працює відділ спеціального призначення УФСІН, а від російських ув'язнених їх ізолюють.

Звільнення Херсона - що відомо

30 жовтня стало відомо, що під виглядом так званої "евакуації" з виправної колонії № 90 Херсона росіяни вивезли в'язнів. На території виправної установи окупанти розміщували особовий склад та військову техніку

22 Листопада співробітники ДБР затримали начальника одного з відділів "Північної виправної колонії № 90", який перед звільненням міста випустив ув'язнених.

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