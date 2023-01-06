За минулу добу російські загарбники 58 разів відкрили вогонь по Херсонщині, шість громадян загинули.
Унаслідок ворожих обстрілів постраждали чотири особи, про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич у Telegram.
"Російські окупанти 58 разів обстріляли територію Херсонщини. Мирні населені пункти області обстріляли з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків", - повідомив голова ОВА.
Армія РФ атакувала 14 разів місто Херсон - під ворожим вогнем опинилися житлові квартали. Ворожі снаряди влучили в пожежну частину, приватні та багатоквартирні будинки.
"Минулої доби через російські обстріли загинули 6 людей, 4 жителі Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості. Серед загиблих - 12-річний хлопчик. Його росіяни вбили разом із мамою та татом у власній оселі, коли обстріляли Берислав", - повідомив Янушевич.
Ситуація в Херсонській області - зараз це треба знати
Росіяни вже не раз обстрілювали Херсонську область з різного озброєння, є багато руйнувань, жертв і постраждалих.
5 січня стало відомо, що внаслідок ворожого обстрілу населених пунктів Чорнобаївка та Комишани постраждали чотири особи.
Пізніше повідомлялося, що у Херсоні ворог поцілив у будинок, який знаходиться у центрі міста, загинув 20-річний хлопець.