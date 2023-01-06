Ворог гатив по мирних населених пунктах з танків, артилерії та мінометів.

За минулу добу російські загарбники 58 разів відкрили вогонь по Херсонщині, шість громадян загинули.

Унаслідок ворожих обстрілів постраждали чотири особи, про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич у Telegram.

"Російські окупанти 58 разів обстріляли територію Херсонщини. Мирні населені пункти області обстріляли з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків", - повідомив голова ОВА.

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Армія РФ атакувала 14 разів місто Херсон - під ворожим вогнем опинилися житлові квартали. Ворожі снаряди влучили в пожежну частину, приватні та багатоквартирні будинки.

"Минулої доби через російські обстріли загинули 6 людей, 4 жителі Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості. Серед загиблих - 12-річний хлопчик. Його росіяни вбили разом із мамою та татом у власній оселі, коли обстріляли Берислав", - повідомив Янушевич.

Ситуація в Херсонській області - зараз це треба знати

Росіяни вже не раз обстрілювали Херсонську область з різного озброєння, є багато руйнувань, жертв і постраждалих.

5 січня стало відомо, що внаслідок ворожого обстрілу населених пунктів Чорнобаївка та Комишани постраждали чотири особи.

Пізніше повідомлялося, що у Херсоні ворог поцілив у будинок, який знаходиться у центрі міста, загинув 20-річний хлопець.

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