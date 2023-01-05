В результаті влучання загинули чоловік, дружина і їхній син.

У місті Берислав Херсонської області внаслідок обстрілу російських окупантів загинула ціла родина.

Як йдеться у повідомленні Офісу президента, у будинок родини влучив ворожий снаряд. Загинули чоловік, його дружина і син.

"В цьому вся ницість і підлість Росії. Вранці вони говорять про "різдвяне перемир’я", а вже в обід вбивають всю сім’ю. Чим завинили чоловік, дружина та їх 12-річний син? Тим, що вони просто українці?", - зазначається в повідомленні.

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"Люди готувалися зустріти Різдво разом, але цинічний удар росіян вбив їх у власному домі", - додали в ОП.

Обстріли Херсонської області

Після звільнення Херсона і всієї правобережної частини області в листопаді 2022 року, окупанти почали запекло обстрілювати місто та область.

Найбільш масований обстріл Херсона відбувся на Святвечір 24 грудня. Тоді 10 людей загинули, 68 були поранені.

2 січня 2023 року росіяни обстріляли з танка центр міста Берислав на правому березі Дніпра в Херсонській області. П'ятеро людей отримали поранення.

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